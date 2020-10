Κόσμος

Κορονοϊός: μολύνθηκε και δεύτερος γερουσιαστής που βρέθηκε στον Λευκό Οίκο

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις έγινε ο δεύτερος πολιτικός ο οποίος γνωστοποίησε πως έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, ο οποίος είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ποιο πρόσωπο επέλεξε για να καταλάβει την έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο, που άφησε κενή ο θάνατος της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, έγινε ο δεύτερος πολιτικός ο οποίος γνωστοποίησε πως έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2. «Ευτυχώς δεν έχω συμπτώματα και νιώθω καλά», ανέφερε ο Τίλις, ο οποίος εκπροσωπεί τη Βόρεια Καρολίνα στην αμερικανική Γερουσία.

Όπως και ο γερουσιαστής Μάικ Λι, ο πρώτος που ανακοίνωσε πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό, ο Τίλις είναι μέλος της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας, που θα πρέπει να εγκρίνει τον διορισμό της Έιμι Κόνι Μπάρετ προτού διεξαχθεί ψηφοφορία στην ολομέλεια. Αρκετά μέλη της επιτροπής παρέστησαν στην εκδήλωση το Σάββατο.

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Νοτρ Ντέιμ, ο Τζον Τζένκινς, που παρέστη επίσης στην εκδήλωση, ανακοίνωσε επίσης ότι διαγνώστηκε πως έχει προσβληθεί. Παράλληλα και η πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου Κελιάν Κονγουέι έκανε γνωστό πως έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και τέθηκε σε απομόνωση. «Τα συμπτώματά μου είναι ήπια (ελαφρύς βήχας) και νιώθω καλά. Άρχισε διαδικασία καραντίνας, σε συνεννόηση με γιατρούς», ανέφερε η Κονγουέι μέσω Twitter.