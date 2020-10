Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: τι προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε

Στη Βουλή η ρύθμιση. Τι θα πάρουν και πώς οι δικαιούχοι Δημοσίου και ΟΤΑ.

Κατατέθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, τροπολογία του υπουργείου Εργασίας σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η καταβολή ποσών και στους συνταξιούχους του Δημοσίου, κατ' αντιστοιχία με τη νομοθετική πρόβλεψη για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, προς αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους, κατ' εφαρμογή του άρθρου πρώτου υποπαρ. Β3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), λαμβανομένων παράλληλα υπ' όψιν των πρακτικών της 5ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 29ης.03.2017, σύμφωνα με τα οποία οι μειώσεις των κύριων συντάξεων, δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) κρίθηκαν σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Ειδικότερα, τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, δυνάμει του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), θα καταβληθούν άτοκα στους δικαιούχους, έτσι ώστε να αρθεί το σωρευτικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μειώσεων και περικοπών στο βιοτικό επίπεδο των θιγομένων και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Τα καταβαλλόμενα ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά Ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Επίσης, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Με την καταβολή των ανωτέρω ποσών, οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβέννυνται.

Οι διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276).