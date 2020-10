Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις για τον Οκτώβριο

Τι φέρνει ο νέος μήνας σε όλα τα ζώδια; Ο Άρης όλο το μήνα θα κινείται ανάδρομα στον Κριό θέτοντας αυτοπεριορισμούς και δυσκολίες...

Ένας μήνας με 3 φεγγάρια είναι αυτός που αναμφισβήτητα είναι φθινοπωρινός! Καλοκαίρι τέλος λοιπόν, αφού και η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο για να μας δείξει ότι ο έρωτας θα έχει προϋποθέσεις και δε θα εκδηλώνεται εύκολα ή και δε θα είναι διαθέσιμος για φλερτ αφού αυτή η θέση της Αφροδίτης είναι πιο απόμακρη και δεν ενθουσιάζεται εύκολα. Είναι πάντως, μία ευκαιρία να είμαστε προσγειωμένοι και επιφυλακτικοί. Στο τέλος του μήνα πάντως η Αφροδίτη θα ξαναβρεί τη φόρμα της και θα περάσει στο Ζυγό αναζητώντας περισσότερη συντροφικότητα.

ΚΡΙΟΣ: Καθοριστικής σημασίας είναι αυτός ο μήνας γιατί βλέπετε ότι για εσάς ο έρωτας πρέπει να πρωταγωνιστήσει και μπαίνετε δυναμικά στην αρένα και διεκδικείτε όλο και περισσότερο αφοσίωση. Στα επαγγελματικά σας υπάρχουν πολλά διφορούμενα μηνύματα που είναι δύσκολο για εσάς να τα αποτιμήσετε σωστά και να δώσετε έμφαση σε αυτά που μπορούν να σας εξελίξουν...

ΤΑΥΡΟΣ: Στα ερωτικά σας θα δώσετε σημασία σε όλη τη διάρκεια του μήνα , κυρίως αν θέλετε να κινηθείτε μυστικά… Η Πανσέληνος στην αρχή του μήνα θέλει να δώσει έμφαση σε ένα καινούργιο τρόπο σκέψης που θα στηρίζεται σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια. Επαγγελματικά υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων σας αλλά και αυτές πρέπει να οροθετούνται ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις...

ΔΙΔΥΜΟΙ: Μήνας που για εσάς είναι καθοριστικός και αλίμονο αν οι αργές αποφάσεις ή αναλγητικές κινήσεις που υποδηλώνουν αδυναμία τελικά σας αναγκάσουν να μείνετε στάσιμοι… Στα επαγγελματικά σας πρέπει να δείχνετε ότι είστε αδιάλλακτοι και συνεπείς και σε αυτά που λέτε και σε αυτά που προσδοκάτε από τους άλλους. Σ τα ερωτικά σας είστε πιο ανυπόμονοι και αυτό σας κάνει να μην καταλαβαίνετε τι ζητάτε από τους άλλους...

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μήνας που για εσάς έχει οικονομικές σκοτούρες που σας δημιουργεί ανασφάλεια και βέβαια θέλετε να την κρατήσετε όλη για τον εαυτό σας και να μη τη μοιραστείτε με κανέναν. Ερωτικά, τα πράγματα παίρνουν μία τροπή και αναγκαστικά πρέπει να αποδείξετε ακόμα και τα αυτονόητα… Επαγγελματικά, υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρετε και άπτονται των οικονομικών για καθυστερήσεις που υπάρχουν…

ΛΕΩΝ: Αναμφισβήτητα είναι ένας κρίσιμος μήνας αυτός για εσάς και μάλιστα είναι αυτός που θα σας αναγκάσει να βγείτε μπροστά είτε το θέλετε, είτε έχετε προετοιμαστεί, είτε όχι. Ερωτικά πάντως, θα θέλατε έναν επαναπροσδιορισμό γι’ αυτό και εσείς θα κάνετε την πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση προβάλλοντας όλο το δυναμισμό σας! Επαγγελματικά, έχετε κάθε λόγο να βιάζεστε…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ένας μήνας διαφορετικός από τους άλλους και με το βλέμμα στραμμένο στα οικονομικά σας! Ευκαιρία για ρυθμίσεις σε μεγαλύτερη διάρκεια αλλά ίσως και με μεγαλύτερο κόστος. Ερωτικά, σίγουρα ξεκαθαρίζει το τοπίο όμως μέχρι τα μέσα του μήνα, θα έχετε πολλά να δείτε και κυρίως πολλά να αξιολογήσετε. Επαγγελματικά, σαφώς και προτεραιότητα δίνετε στο οικονομικό σκέλος μίας συμφωνίας...

ΖΥΓΟΣ: Σαφώς και αυτό το μήνα έχετε κάθε λόγο να νιώθετε ότι είστε στο κέντρο των εξελίξεων καθώς σας αναζητάνε και έχετε επαγγελματικές προτάσεις από αυτές που είναι δελεαστικές! Ερωτικά, τα πράγματα σοβαρεύουν όσο και αν εσείς διατηρείτε κάποιες αμφιβολίες ή έχετε ένα δισταγμό στο να προχωρήσετε, τότε είναι που καταλαβαίνετε ότι δε θέλετε να μείνετε στάσιμοι...

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ένας μήνας που θα δυσκολευτείτε να εκτονώσετε την κοινωνική σας δράση και αυτό σας δημιουργεί και ανασφάλειες αφού δεν ξέρετε τι να βάλετε σε προτεραιότητα και τι να αφήσετε στην άκρη. Ερωτικά, σαφώς και θα πάρετε τα εύσημα αργότερα , αλλά μέχρι τότε μπορείτε να ζήσετε ένα μυστικό έρωτα με άκρα διακριτικότητα…Επαγγελματικά, μην περιμένετε να γίνουν όλα με τον τρόπο που τα έχετε σκεφτεί...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Στην καρδιά του φθινοπώρου πια και ο μήνας είναι σημαντικός και για εσάς αφού σας βρίσκει με διάθεση να τα αλλάξετε όλα και να βιαστείτε κιόλας! Ερωτικά, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για πιο υγιείς και ξεκάθαρες καταστάσεις που θα έχουν και έντονα συναισθήματα! Έχετε βέβαια πολλά θέματα και στα επαγγελματικά σας που προέκυψαν και λόγο αναλγησίας και τώρα βλέπετε ότι πρέπει να τα διεκπεραιώσετε...

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένας μήνας βοηθητικός για εσάς αφού η παρουσία της Αφροδίτης στην Παρθένο σας δίνει και μία αίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση που θέλετε και να καταφέρετε να πάρετε κεφάλι! Ερωτικά τα πράγματα αλλάζουν και σοβαρεύουν αφού μία νέα αρχή που έχετε αποφασίσει να κάνετε την πετυχαίνετε! Επαγγελματικά, τα ανοίγματά σας χρειάζονται και γραπτή επιβεβαίωση...

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ένας μήνας αναθεωρήσεων για εσάς και πρέπει να δείτε τα ερωτικά σας από ένα άλλο πρίσμα, να επανεξετάσετε τον τρόπο που βλέπετε τις σχέσεις σας να εξελίσσονται αλλά και τη μορφή που θέλετε να δώσετε σε αυτές. Επαγγελματικά, αν σας ωραιοποιούν καταστάσεις είναι γιατί και εσείς θέλετε να τις αποδεχτείτε και να συναινέσετε να μπείτε πιο βαθιά σε αυτές…

ΙΧΘΥΕΣ: Μήνας που σας κάνει πιο γλυκούς και σας προσεγγίζουν πιο εύκολα, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι που πρέπει να κόψετε επαφές και ποιες συνεργασίες δε σας αποδίδουν πλέον ώστε να τις αντικαταστήσετε. Στα ερωτικά σας έχετε παρανοήσει κάποια πράγματα και αφού εσείς τα θεωρήσατε κλεισμένα τώρα απαιτείτε από τους άλλους να τα εφαρμόσουν έστω και αν τους πιέζετε με τον τρόπο σας…

Πηγή: astrologos.gr