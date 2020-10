Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: χρειαζόμαστε αυτόματους πωλητές μασκών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ μίλησε στους "Πρωινούς Τύπους" για τα μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού.