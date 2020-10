Life

“Αστυνόμος Ρεξ”: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 με καινούργια επεισόδια

Ο «Αστυνόμος Ρεξ» έρχεται στον ΑΝΤ1 γεμάτη δράση, μυστήριο και το πιο ακαταμάχητο δίδυμο: τον ντετέκτιβ Τσάρλι Χάντσον και τον πιστό του συνεργάτη, Ρεξ.

Μη σας ξεγελάει το αθώο του πρόσωπο. Πρόκειται για έναν από τους πιο καλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, με ένα ένστικτο που δεν τον προδίδει ποτέ και την ικανότητα να «μυρίζεται» πάντα τη λύση στις πιο απαιτητικές υποθέσεις. Τον λένε Ρεξ, Αστυνόμο Ρεξ, και είναι γερμανικός ποιμενικός.

Από αυτή τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευής, στις 16:50, η σειρά «Αστυνόμος Ρεξ» (HUDSON & REX) έρχεται στον ΑΝΤ1 γεμάτη δράση, μυστήριο και το πιο ακαταμάχητο δίδυμο: τον ντετέκτιβ Τσάρλι Χάντσον και τον πιστό του συνεργάτη, Ρεξ.

Ο ένας με το μυαλό και ο άλλος με τους «κοφτερούς κυνόδοντες», έρχονται να εξιχνιάσουν κάθε έγκλημα, όσο περίπλοκο κι αν μοιάζει.

Ο Αστυνόμος Ρεξ επιστρέφει μέσα από τη σειρά καναδικής παραγωγής του 2019 και υπόσχεται να μαγέψει με την εφευρετικότητα και την ευφυία του μικρούς και μεγάλους.

Η καινούρια παραγωγή θα προβληθεί από τον ΑΝΤ1 σε πρώτη τηλεοπτική προβολή, καθημερινά στις 16:50, και θα συγκινήσει μια νέα γενιά τηλεθεατών.



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Felipe Rodriguez, Alison Reid,John Vatcher

ΠΑΙΖΟΥΝ: John Reardon, Mayko Nguyen, Kevin Hanchard

Δείτε το trailer: