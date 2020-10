Υγεία - Περιβάλλον

Ντόναλντ Τραμπ: η πειραματική θεραπεία με αντισώματα για τον κορονοϊό

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, και πλέον νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο, έλαβε μέσα σε 24 ώρες από τη διάγνωση, μια πειραματική, πρωτοποριακή θεραπεία αντισωμάτων που αναπτύσσει η φαρμακευτική εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals, στην οποία δεν έχουν πρόσβαση άλλοι Αμερικανοί.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ είχε λάβει «μία δόση 8 γραμμαρίων» της θεραπείας, η οποία ανήκει σε μια πολλά υποσχόμενη νέα κατηγορία αντιιικών φαρμάκων.

«Σήμερα το απόγευμα, ο πρόεδρος παραμένει κουρασμένος αλλά έχει υψηλό ηθικό», ανέφερε ο Σον Κόνλεϊ, ο γιατρός του Αμερικανικού προέδρου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε πριν γίνει γνωστό ότι μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι του χορήγησε μια δόση από το πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων και το οποίο έχει δώσει ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα στις κλινικές δοκιμές που έγιναν σε μικρό αριθμό ασθενών. Οι ειδικοί εξετάζουν τον πρόεδρο και θα κάνουν συστάσεις για «τα επόμενα στάδια», σημείωσε ο Δρ Κόνλεϊ.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο technologyreview.com ο Τραμπ και η σύζυγός του, που επίσης βρέθηκε θετική, ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη ιατρική περίθαλψη που μπορεί να προσφέρει η χώρα, συμπεριλαμβανομένων των πειραματικών φαρμάκων που δεν είναι διαθέσιμα σε άλλους. Το συγκεκριμένο κοκτέιλ αντισωμάτων που κατασκευάστηκε από την Regeneron Pharmaceuticals είναι μια θεραπεία που μιμείται την ανοσοαπόκριση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρέ επιπλοκές της Covid-19.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες λόγω της ηλικίας του και του αυξημένου δείκτη μάζας σώματος και έτσι διατρέχει υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής επιπλοκής της νόσου. Μάλιστα, η πιθανότητα θανάτου για έναν άνθρωπο με τα δικά του χαρακτηριστικά δεν είναι μικρή, είναι τουλάχιστον 5%, δηλαδή περίπου 100 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με κάποιον 30χρονο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι γιατροί του Τραμπ έπρεπε αμέσως να λάβουν κάποιες δύσκολες αποφάσεις για τα φάρμακα που θα του χορηγήσουν. Έπρεπε να αξιολογήσουν τα ιατρικά στοιχεία που ο Λευκός Οίκος δεν έχει κάνει γνωστά και να θεραπεύσουν έναν ασθενή που έχει δείξει ενδιαφέρον για θεραπείες τύπου hokum, όπως το χλώριο.

Ο πρόεδρος έχει «ήπια συμπτώματα», σύμφωνα με τον επικεφαλής του, Mark Meadows. Συνήθως χρειάζονται αρκετές ημέρες προτού εκδηλωθούν πιο σοβαρά συμπτώματα. Για οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό, αυτό θα σήμαινε ότι πρέπει να περιμένει για να αποφασιστεί εάν πρέπει να λάβει ένα αντιιικό φάρμακο όπως το remdesivir, που έχει λάβει έγκριση για άτομα που νοσηλεύονται. Αλλά ο Τραμπ δεν είναι ένας απλός άνθρωπος. Επομένως, ήταν λογικό οι γιατροί του να εξετάσουν - και ίσως να αποκτήσουν - πειραματικά φάρμακα που έχουν δείξει υποσχέσεις, ακόμη και αν δεν έχουν λάβει έγκριση ακόμη. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχύσει και για τη Μελάνια Τραμπ και άλλα μέλη του κύκλου τους που εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα.

Οι αναλυτές φαρμακευτικών εταιρειών στο Raymond James αξιολόγησαν, σύμφωνα με ιστότοπο technologyreview.com, τις πειραματικές θεραπείες που θα μπορούσε να πάρει ο Τραμπ. Πρώτο στη λίστα τους ήταν το πειραματικό φάρμακο αντισωμάτων που κατασκευάζεται από τη Regeneron, το οποίο μελετάται ακόμη. Μέχρι το απόγευμα, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση που ανέφερε ότι ο πρόεδρος είχε ήδη λάβει τη θεραπεία.

Τα αντισώματα του Regeneron είναι παρόμοια με αυτά που έχουν αναπτυχθεί σε ανθρώπους που νίκησαν τον ιό και επιβίωσαν. Έτσι, στη συμπυκνωμένη δόση που χορηγείται ενδοφλεβίως, τα κατασκευασμένα αντισώματα μπορούν να συγκρατούν τα ιικά σωματίδια και να τα εξουδετερώνουν. Στόχος είναι, εάν δοθεί νωρίς, σε ασθενείς όπως ο Τραμπ, να σταματήσει την ασθένεια και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο πνευμονίας και θανάτου.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, η εταιρία Regeneron γνωστοποίησε τα αποτελέσματα μελέτης σε 300 ασθενείς, βάση των οποίων η θεραπεία με αντισώματα μείωσε το ιικό φορτίο στους εν λόγω ασθενείς. Υπήρχαν επίσης ενδείξεις ότι όσοι πήραν το φάρμακο ήταν λιγότερο πιθανό να καταλήξουν στο νοσοκομείο, καθιστώντας το μία από τις πιο συναρπαστικές νέες υποψήφιες θεραπείες.

Η Regeneron δεν ήταν πρόθυμη να ανακοινώσει επίσημα εάν ο Λευκός Οίκος είχε ήδη ζητήσει δόσεις του αντισώματός του, REGN-COV2. Παρ όλο που το φάρμακο της Regeneron δεν έχει εγκριθεί, πολλές εταιρείες εκτελούν προγράμματα «παρηγορητικής χρήσης» για άτομα που δεν είναι εθελοντές. Σε αυτά προφανώς ανήκε και ο Ντόναλντ Τραμπ…

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων θα έπρεπε μάλιστα να υπογράψει γρήγορα το αίτημα θεραπείας του Τραμπ. Η Regeneron πάντως αρνήθηκε να εξηγήσει τη σειρά των γεγονότων που οδήγησαν στη λήψη του φαρμάκου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Τραμπ ωστόσο φαίνεται ότι έχει μια θερμή σχέση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και συνιδρυτή της εταιρείας της Νέας Υόρκης, τον Λεονάρντ Σλέιφερ, ο οποίος τον Μάρτιο ήταν μεταξύ μιας επιλεγμένης ομάδας στελεχών που μεταφέρθηκαν στον Λευκό Οίκο για μια συνάντηση σχετικά με το πώς η βιοτεχνολογία μπορεί να λύσει το πρόβλημα με τα ναρκωτικά και τα εμβόλια.

Αυτό που θεωρείται πάντως βέβαιο είναι ότι οποιαδήποτε εταιρεία της οποίας λαμβάνει το φάρμακο ο Τραμπ θα μπορούσε να αποκτήσει τεράστια δημοσιότητα. Τα σημερινά γεγονότα θα μπορούσαν επίσης να επιταχύνουν την έγκριση έκτακτης ανάγκης για το φάρμακο Regeneron, το οποίο θα το καθιστούσε διαθέσιμο σε περισσότερους ανθρώπους.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι η Regeneron βρίσκεται στην πρωτοπορία της δημιουργίας τέτοιων αντισωμάτων. Συνιδρυτής, εκτελεστικός πρόεδρος και επικεφαλής επιστήμονας της εταιρείας είναι ο Ελληνο-αμερικανός Τζορτζ Γιανκόπουλος (με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Ν.Υόρκης), πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Ελληνο-αμερικανός Ρόι Βάγκελος (Πίνδαρος Βαγιέλος) και επικεφαλής της έρευνας για τα αντισώματα ο ελληνικής καταγωγής αντιπρόεδρος Χρήστος Κυρατσούς.

