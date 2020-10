Πολιτική

Βελόπουλος: Ηττηθήκαμε στην Σύνοδο Κορυφής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για την Σύνοδο Κορυφής, τις καταλήψεις στα σχολεία και την οικονομία. Οι προτάσεις του για το Μεταναστευτικό.