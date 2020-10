Κοινωνία

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσμα στο ΚΑΤ

Επιβεβαιώθηκε θετικός στον κορονοϊό ένας τραυματιοφορέας του Νοσοκομείου και άμεσα σήμανε συναγερμός για την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων...

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο ΚΑΤ ύστερα από πληροφορίες για κρούσμα κορονοϊού.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας, το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκε θετικός στον κορονοϊό ένας τραυματιοφορέας του Νοσοκομείου. Άμεσα ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και ξεκίνησε η ιχνηλασία σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Τέθηκαν προληπτικά σε καραντίνα 11 άτομα του προσωπικού του χειρουργείου β' ορόφου (8 αιθουσών), επαφές του τραυματιοφορέα, ενώ λήφθηκαν δείγματα από 100 άτομα (προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων).

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί μερική αναστολή των συγκεκριμένων οκτώ χειρουργικών αιθουσών μέχρι την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ενώ τα επείγοντα και έκτακτα περιστατικά θα αντιμετωπίζονται στις υπόλοιπες αίθουσες του Νοσοκομείου.

Το θετικό πάντως είναι ότι όλα τα τεστ της ιχνηλάτησης που έγιναν στο ΚΑΤ βγήκαν αρνητικά, ενώ το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και κατά τις ημέρες εφημέρευσης.