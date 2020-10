Κοινωνία

Ο Δήμος Πειραιά μοιράζει μάσκες στους πολίτες

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την πρωτοβουλία, πού αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών για τους κανόνες και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.