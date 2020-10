Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: Θα φορολογηθούν ως εισόδημα

Καταβάλλονται μέσα στον μήνα, δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι είπε ο υπουργός Εργασίας για το ενδεχόμενο να δοθούν και σε κληρονόμους. Τι θα ισχύσει για τις συντάξεις χηρείας και τα αναδρομικά όσων έχουν ήδη 30 χρόνια εργασίας.

Ακατάσχετα, ανεκχώρητα και μη συμψηφιστέα με βεβαιωμένες οφειλές, είναι τα αναδρομικά, συνολικού ύψους 1,4 δις ευρώ που θα λάβουν 1.100.000 συνταξιούχοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Βρούτσης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι την Τρίτη θα ψηφιστεί η τροπολογία, που κατατέθηκε χθες, η οποία προβλέπει ότι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θα λάβουν αναδρομικά για το ενδεκάμηνο 2015-2016, χωρίς να αναμένεται πλέον η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πρόσθεσε δε, ότι τα ποσά θα φορολογηθούν ως κανονικό εισόδημα του χρόνου και δεν θα γίνει προκαταβολικά η φορολόγηση τους, ενώ πρόσθεσε ότι όσοι λάβουν αναδρομικά θα παραιτηθούν από περαιτέρω δικαστικές διεκδικήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιάννης Βρούτσης ανέφερε ότι το υπουργείο Εργασίας εξετάζει αυτή τη στιγμή αν θα λάβουν τα αναδρομικά και οι κληρονόμοι, κάτι που θα έχει αποφασιστεί μέχρι την Τρίτη, οπότε και ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η σχετική τροπολογία.

Παράλληλα, εντός του τρέχοντος προγραμματίζεται και η πληρωμή των αναδρομικών στις συντάξεις χηρείας για το ποσοστό της διαφοράς (από το 50% στο 70%) και αφορούν στο διάστημα από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι σήμερα, ενώ παράλληλα θα δοθούν και οι αυξήσεις στις συντάξεις.

Σε ό,τι αφορά στους συνταξιούχους που έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια εργασίας, ο υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι τον Δεκέμβριο θα δοθούν αναδρομικά 14 μηνών σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.