Κοινωνία

Συνθήματα από τον “Ρουβίκωνα” στο γραφείο του Κώστα Καραμανλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση από μέλη του “Ρουβίκωνα” έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Μέλη του "Ρουβίκωνα" έγραψαν συνθήματα έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, στην Αθήνα.

Αργότερα, ο "Ρουβίκωνας" έκανε σχετική ανάρτηση σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και αναφέρουν μεταξύ άλλων πως: «Στην κυβέρνηση θέλουν να υποβαθμίσουν τη δημόσια συγκοινωνία, τουλάχιστον στο κομμάτι του ΟΑΣΑ, έτσι ώστε να στρώσουν το έδαφος για ιδιωτικοποιήσεις».

«Να μην τολμήσετε να σκεφτείτε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των μεταφορών. Να γίνουν άμεσες προσλήψεις οδηγών και να επιστρέψουν στην κυκλοφορία τα «παρκαρισμένα» οχήματα του ΟΑΣΑ», αναφέρουν σε άλλο σημείο.

«Η δημόσια συγκοινωνία είναι ένα καθημερινό κομμάτι στις ζωές των ανθρώπων της τάξης μας. Ένα κομμάτι που, ειδικότερα εν μέσω πανδημίας, μας εξουθενώνει και μας εκθέτει στον κίνδυνο να μολυνθούμε από τον νέο κοροναϊό» αναφέρει η ανακοίνωση.