Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μια 49χρονη γυναίκα μεταξύ των νέων νεκρών στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από επιπλοκές του κορονοϊού. Θρήνος για την 49χρονη που έδινε τη δική της μάχη.

Αυξάνονται οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας, η οποία πλέον μετρά 402 θύματα.

Μια 49χρονη γυναίκα, που νοσηλευόταν από τις 29 Σεπτεμβρίου στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, έχασε τη μάχη για τη ζωή, ενώ είχε υποκείμενα νοσήματα.

Επίσης, μια 90χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο Σωτηρία, τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ το βράδυ της Παρασκευής, ακόμα μία ηλικιωμένη γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο «Σωτηρία». Η 85χρονη γυναίκα είχε υποκείμενα νοσήματα.

Άλλος ένας θάνατος ασθενούς έγινε γνωστός την Παρασκευή. Πρόκειται για μια 87χρονη με υποκείμενα νοσήματα, η οποία νοσηλευόταν στο ΝΙΜΙΤΣ και κατέληξε το απόγευμα της Πέμπτης.

Χθες ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 398 θανάτους και 460 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, εκ των οποίων 142 συνδέονται με γνωστές συρροές και 26 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.