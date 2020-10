Κόσμος

Κορονοϊός: θετικός ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες αφού ο ίδιος ο Τραμπ εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο έχοντας διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό.

Ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπιλ Στέπιεν, διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μια ακόμα περίπτωση μέλους του περιβάλλοντος του προέδρου που βρίσκεται θετικό στην Covid-19.

Η είδηση, την οποία αρχικά μετέδωσε το Politico και στη συνέχεια επιβεβαίωσε η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, έγινε γνωστή λίγες ώρες αφού ο ίδιος ο Τραμπ εισήχθη σε στρατιωτικό νοσοκομείο έχοντας διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό.

Ο Στέπιεν ταξίδεψε προς και από το Κλίβελαντ με τον Τραμπ και μία ακόμα σύμβουλο, τη Χόουπ Χικς, που επίσης διαγνώσθηκε θετική στην Covid-19, για την τηλεμαχία που έγινε την Τρίτη, σύμφωνα με το Politico. Ο Στέπιεν ήταν επίσης στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο τη Δευτέρα.