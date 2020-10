Life

Χόουπ Χικς: ποια είναι η γυναίκα που μετέδωσε τον κορονοϊό στον Τραμπ

Το πρώην 31χρονο μοντέλο Χόουπ Χικς, που διαθέτει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο, φέρεται να κόλλησε κορονοϊό το ζεύγος Τραμπ. Η Χικς βρισκόταν στο Air Force One μαζί τους, στο ταξίδι προς το Κλίβελαντ του Οχάιο για το πρώτο ντιμπέιτ Τραμπ - Μπάιντεν.

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας της εργάστηκε ως μοντέλο, ενώ κερδίζει πάντα τα φλας των φωτογράφων, με το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της. Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου διαχειριζόταν καθημερινά τα εκατοντάδες αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Από τότε είναι μια από τις πιο στενές συνεργάτιδες του Ντόναλντ Τραμπ.

Έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο περιοδικό Greenwich το 2002, ενώ στη συνέχεια επιλέχθηκε να ποζάρει για καμπάνια της Ralph Lauren. Το 2012 ξεκίνησε να εργάζεται για την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και 2 χρόνια αργότερα έγινε αποκλειστικός συνεργάτης της στο The Trump Organization που διαχειρίζεται τις περίπου 500 επιχειρήσεις που έχει ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Τον Ιανουάριο του 2015, σε ηλικία 26 ετών ο Ντόναλντ Τραμπ την επέλεξε ως γραμματέα Τύπου, χαρίζοντας της μια θέση στη λίστα Forbes με τα πιο επιτυχημένα πρόσωπα κάτω των 30.