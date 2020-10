Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σαρωτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ στον Άγιο Παντελεήμονα

Ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το γηροκομείο. Συνεργείο του ΕΟΔΥ από το πρωί στην πλατεία της περιοχής.

Σαρωτικοί έλεγχοι για κορονοϊό πραγματοποιούνται σήμερα στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου σημειώθηκε έκρηξη κρουσμάτων στο γηροκομείο της περιοχής.

Από νωρίς το πρωί στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα βρίσκονται κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΥ που πραγματοποιούν δειγματοληπτικά τεστ στους κατοίκους.

Η ανησυχία στην περιοχή είναι μεγάλη λόγω των πολλών κρουσμάτων στο γηροκομείο, καθώς ανέρχονται στα 47, ενώ την Παρασκευή σημειώθηκε και ένας θάνατος.

Νωρίς το πρωί κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γηροκομείο, το οποίο παρέλαβε ακόμη ένα ύποπτο κρούσμα. Πρόκειται για έναν 66χρονο, ο οποίος έχει κάνει τρία τεστ τα οποία βγήκαν αρνητικά, παρ όλα αυτά εξακολουθεί να έχει συμπτώματα κορονοϊού.