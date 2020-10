Life

“Special Report”: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Ο Τάσος Τέλλογλου, ο Αντώνης Φουρλής, η Μαρία Σαράφογλου και όλοι οι δημοσιογράφοι του ΑΝΤ1 υπόσχονται μεγάλες έρευνες και αποκλειστικά ρεπορτάζ κάθε Τρίτη βράδυ!

Ό,τι κρύβεται πίσω από την είδηση, ό,τι υπάρχει πίσω από την εικόνα, ό,τι δεν λένε οι λέξεις, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, για να δείξει τον δρόμο που οδηγεί στην αλήθεια.

Έχοντας παρουσιάσει, πέρυσι, σημαντικά θέματα που έκαναν αίσθηση, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις που συζητήθηκαν, αλλά και σπάνιες μαρτυρίες που προκάλεσαν ακόμα και την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, το «Special Report» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για 2η χρονιά.

Από τις 13 Οκτωβρίου, και κάθε Τρίτη στις 23:30, το «Special Report» έρχεται με τον Τάσο Τέλλογλου, τον Αντώνη Φουρλή και τη Μαρία Σαράφογλου.

Φέτος, οι τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, μαζί με τους ρεπόρτερ και τους παρουσιαστές του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1, θα φέρουν στο προσκήνιο νέες μεγάλες έρευνες, ενώ μέσα από διεισδυτικά ρεπορτάζ, ειδικές αποστολές εντός και εκτός συνόρων, αποκλειστικές συνεντεύξεις και αφηγήσεις, θα δώσουν μια άλλη οπτική για ό,τι συμβαίνει γύρω μας.

«Special Report» - Πρεμιέρα Τρίτη 13 Οκτωβρίου, στις 23:30

Συντελεστές:

Τάσος Τέλλογλου

Αντώνης Φουρλής

Μαρία Σαράφογλου

Αρχισυνταξία: Ιωάννα Λουλούδη

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λάζαρος Μπέλτσιος, Λίνα Καπετάνιου, Ρωμανός Γκότζος, Γιάννης Τσακαρισιάνος, Μάνος Φραγκιουδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Χριστίνα Φραγκιά

Σκηνοθεσία: Κωστής Παπαδάκης

Παραγωγή: VICE Greece