Πολιτική

Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας - ΗΑΕ στη Σούδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΑΕ με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.



Η συνεκπαίδευση της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η αποστολή της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναχώρησε χθες από την αεροπορική βάση της Σούδας. Η συνεκπαίδευση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το ΓΕΕΘΑ και από το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια, ανατολικά και δυτικά Κρήτης, καθώς και σε περιοχές του κεντρικού και του νοτιοανατολικού Αιγαίου τεχνικά και τακτικά αντικείμενα με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας σε συνεργασία με μέσα και μονάδες και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι ασκήσεις συνέβαλαν στην περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων.