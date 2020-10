Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός διαγνώστηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε πως ο Λιθουανός προπονητής βρέθηκε θετικός στον ιό, μετά από τεστ στο οποίο υποβλήθηκε.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα υποβλήθηκε σε τεστ, μετά το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ και τα αποτελέσματα βγήκαν θετικά.

Την είδηση ανακοίνωσαν σήμερα οι “μπλαουγκράνα” και τόνισαν ότι ο έμπειρος προπονητής είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Ταυτόχρονα, θετικός διαγνώστηκε και ο άμεσος συνεργάτης του, Ντάριους Μασκολιούνας.