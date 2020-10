Πολιτική

Τσίπρας για Χρυσή Αυγή: Μόνη δικαίωση η καταδίκη των ναζί

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι μετά την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής, «τα μέλη της εγκληματικής συμμορίας πρέπει να βρεθούν στη φυλακή».

«Στις 7 Οκτώβρη, η μόνη δικαίωση είναι η καταδίκη των ναζί εγκληματιών που για χρόνια βύθισαν τις γειτονιές μας στον τρόμο και στο αίμα», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε άρθρο του στην “Εφημερίδα των Συντακτών” εν όψει της ανακοίνωσης της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ότι «οι χρυσαυγίτες δεν είναι πια στο κοινοβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της δίκης, τα μέλη αυτής της εγκληματικής συμμορίας πρέπει να βρεθούν στη φυλακή». Χαρακτηρίζει ιστορικό σταθμό για την Ελληνική Δημοκρατία την ολοκλήρωση της δίκης. Επισημαίνει ότι «επί 5,5 χρόνια στις δικαστικές αίθουσες, τα μέλη της νεοναζιστικής εγκληματικής συμμορίας βρέθηκαν ενώπιον των φρικτών τους πράξεων και συμπεριφέρθηκαν όπως ακριβώς οι εμπνευστές της απάνθρωπης κοσμοθεωρίας τους. Έβρισαν, τραμπούκισαν, δείλιασαν, κωλυσιέργησαν και φυσικά προσπάθησαν να φορτώσουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «κάθε δημοκράτης σε αυτό τον τόπο οφείλει ευγνωμοσύνη σε αυτούς και αυτές που βρέθηκαν καθημερινά στον αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αποκάλυψη του τέρατος»: στα θύματα των επιθέσεων, τους συνηγόρους υπεράσπισης, το αντιφασιστικό κίνημα που κράτησε ζωντανή την υπόθεση της μνήμης απέναντι στη λήθη και φυσικά τη Μάγδα Φύσσα «Τη γυναίκα», όπως αναφέρει, «που βρήκε τη δύναμη και το κουράγιο όχι μόνο να σταθεί απέναντι στους δολοφόνους του παιδιού της, αλλά να γίνει η συνείδηση όλων μας. Κάθε πολίτη που ζει σε αυτή τη χώρα, κάθε γονιού που μεγαλώνει παιδιά, κάθε νέου και νέας που θέλει να έχει μέλλον σε μια χώρα που σέβεται και προστατεύει τις δημοκρατικές κατακτήσεις».

«Όμως, ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ», τονίζει ο κ. Τσίπρας. «Το μίσος, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η βία απέναντι στον αδύναμο είναι διαρκείς και υπαρκτοί κίνδυνοι για την ελληνική κοινωνία», επισημαίνει και σχολιάζει πως «δυστυχώς, όταν η επίσημη πολιτική του κράτους φλερτάρει ανοιχτά με τέτοιου είδους αντιλήψεις ή ακόμα χειρότερα, τις υιοθετεί, τότε η δημοκρατία κινδυνεύει». Αναφέρει ότι «ζούμε σε μια χώρα στην οποία, δυστυχώς, περισσεύουν οι πατριδοκάπηλοι», προσθέτοντας ότι «δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που διαβάζαμε για την ανάγκη μιας “σοβαρής Χρυσής Αυγής”, ούτε από τότε που οι κατηγορούμενοι χρυσαυγίτες βρέθηκαν στα ίδια συλλαλητήρια των γιαλαντζί Μακεδονομάχων με σημερινούς Υπουργούς και τον πρώην Πρωθυπουργό».