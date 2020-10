Πολιτική

Κουτσούμπας για Χρυσή Αυγή: Στη φυλακή με τις ανώτατες ποινές οι ναζιστές-εγκληματίες

«Αποδείχτηκε ότι είναι εγκληματίες γιατί είναι φασίστες», τονίζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Ήρθε η ώρα, μετά από 5,5 χρόνια δίκης, να γίνει πράξη ο πόθος κάθε δημοκράτη, κάθε απλού λαϊκού ανθρώπου, κάθε νέου και νέας και προφανώς των θυμάτων της ναζιστικής βίας, της οικογένειας του Παύλου Φύσσα: Να βρεθούν οι ναζιστές-εγκληματίες της Χρυσής Αυγής στη φυλακή με τις ανώτατες ποινές». Αυτό υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στην "Εφημερίδα των Συντακτών" για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.

«Τα στοιχεία που ήρθαν στο φως στη διάρκεια της δίκης είναι συντριπτικά για το πώς η Χρυσή Αυγή οργάνωνε και καθοδηγούσε εγκληματικές πράξεις. Αποδείχτηκε ότι είναι εγκληματίες γιατί είναι φασίστες!» σημειώνει ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Προσθέτει πως το ΚΚΕ, η ΚΝΕ και το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα έχουν βάλει την δική τους σφραγίδα «στην πάλη για την αποκάλυψη του χαρακτήρα της ΧΑ, την απομόνωση κάθε είδους φασιστοειδών στους χώρους δουλειάς και μόρφωσης, στις εργατικές λαϊκές συνοικίες».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει ότι «το αυγό του φιδιού επωάστηκε όχι μόνο στα ανατριχιαστικά ρατσιστικά πογκρόμ, τις επιθέσεις εναντίον κομμουνιστών, αντιφασιστών, μεταναστών κ.ά αλλά και από την ανοχή που απολάμβαναν οι φασίστες από τμήματα του κρατικού μηχανισμού ακόμα και των κυβερνήσεων. Οι φασίστες αξιοποίησαν αντιδραστικά, "μαύρα" συνθήματα όπως "έξω τα κόμματα", "έξω τα συνδικάτα". Μάλιστα ανέλαβαν να τα κάνουν και πράξη με οργανωμένες δολοφονικές επιθέσεις όπως αποδεικνύει η επίθεση σε κομμουνιστές συνδικαλιστές μεταλλεργάτες στο Πέραμα».

Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός υπογραμμίζει ο κ. Κουτσούμπας, γιατί, όπως εξηγεί, «το καλύτερο θερμοκήπιο των ναζιστικών οργανώσεων είναι ο αντικομμουνισμός και το κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων που είναι επίσημη πολιτική της ΕΕ. Γιατί, ιδιαίτερα σε περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, που αποκαλύπτονται όλο και πιο γλαφυρά τα αδιέξοδα του σημερινού συστήματος τόσο περισσότερο θα ανασύρονται τέτοια μαντρόσκυλα».

Και καταλήγει στο άρθρο του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ: «Το εργατικό λαϊκό κίνημα, οι νεανικοί αγώνες, η ίδια η συλλογική αγωνιστική δράση παντού είναι αυτή που μπορεί να δώσει στους ναζί εγκληματίες αυτό που αξίζουν: Σήμερα μία θέση εφ’ όρου ζωής στη φυλακή και τους υπόλοιπους που μεταμφιέζονται, τώρα στο περιθώριο και την καταισχύνη του λαού. Και αύριο μία σκοτεινή γωνιά στο μουσείο κοινωνικής ιστορίας μαζί με το σύστημα που τους γέννησε».