Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αγωνιστικό προφίλ του 27χρονου Πορτογάλου που θα ενισχύσει τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Τιάγκο Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 27χρονος μέσος ήρθε την Παρασκευή στην Ελλάδα και αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις υπέγραψε στους “ερυθρόλευκους”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τιάγκο Σίλβα. Ο Πορτογάλος μέσος έχει γεννηθεί στη Λισαβόνα στις 2 Ιουνίου του 1993 και έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας των U20, U21 και U23.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Μπενφίκα και στη συνέχεια πήγε στα αντίστοιχα της Μπελενένσες, με την οποία και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2012. Επόμενος σταθμός της καριέρας του Τιάγκο Σίλβα η Φεϊρένσε, ενώ το προηγούμενο καλοκαίρι μετακόμισε στην Αγγλία για λογαριασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ.»