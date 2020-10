Κόσμος

Ερντογάν: Παραμένουμε στο πλευρό των “καταπιεσμένων” από την Ανατολική Μεσόγειο έως τον Καύκασο

Έναρξη μεγάλης κλίμακας επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ καταγγέλλει η Αρμενία.

Τον “χαβά” του ο Τούρκος πρόεδρος, παρά τις συστάσεις της Ρωσίας και της ΕΕ.

Όπως δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία υποστηρίζει τους «καταπιεσμένους» στον Καύκασο, όπου η Άγκυρα στηρίζει το Αζερμπαϊτζάν στην επταήμερη σφοδρή μάχη του εναντίον αρμενικών δυνάμεων στον αποσχισθέντα θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Αγωνιζόμαστε μέρα και νύχτα για τη χώρα μας προκειμένου να πάρει τη θέση που της αξίζει στην συνολική παγκόσμια τάξη. Παραμένουμε στο πλευρό των καταπιεσμένων οπουδήποτε από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τον Καύκασο», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Σφοδρές μάχες» σημειώθηκαν στη γραμμή του μετώπου στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, όπου στρατιώτες της αυτόνομης περιφέρειας «κατάφεραν να σταματήσουν τη μεγάλης κλίμακας επίθεση» του αζερικού στρατού, σύμφωνα με το αρμενικό υπουργείο Άμυνας.

Ο στρατός του Ναγκόρνο Καραμπάχ «κατάφερε να σταματήσει τη μεγάλης κλίμακας επίθεση του εχθρού» ανέφερε στη σελίδα της στο Facebook η εκπρόσωπος του υπουργείου, Σουσάν Στεπανιάν, η οποία σημείωσε πως «σφοδρές μάχες» σημειώνονται αυτή την ώρα σε πολλούς τομείς του μετώπου. Σε έναν από αυτούς, «οι δυνάμεις μας αντεπιτέθηκαν», διευκρίνισε η Στεπανιάν.

Η Αρμενία ανακοίνωσε, εξάλλου, σήμερα και τον θάνατο άλλων 51 στρατιωτών του Ναγκόρνο Καραμπάχ στις συγκρούσεις όπου αντιπαρατίθενται, για έβδομη ημέρα, οι δυνάμεις της αυτόνομης περιοχής με εκείνες του Αζερμπαϊτζάν.

Ο κατάλογος των 51 στρατιωτών που σκοτώθηκαν δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της αρμενικής κυβέρνησης. Ο επίσημος απολογισμός των εχθροπραξιών, που είναι ωστόσο μερικός, ξεπέρασε έτσι τους 242 θανάτους και από τις δύο πλευρές.

Ο πρόεδρος του αυτόνομου θυλάκου, Αραγίκ Χαρουτιουνιάν, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η «τελευταία μάχη» για το Ναγκόρνο Καραμπάχ έχει αρχίσει και πρόσθεσε, ντυμένος με στολή παραλλαγής, πως πηγαίνει στο μέτωπο για να πολεμήσει στο πλευρό των στρατιωτών του.