Κόσμος

Γερμανία: Βρέθηκε αυτοσχέδια βόμβα σε τρένο

Πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας ανέλαβαν να την εξουδετερώσουν. Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για την υπόθεση.

(φωτογραφία αρχείου)

Η γερμανική Αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξουδετέρωσε έναν ύποπτο μηχανισμό που εντοπίστηκε σε περιφερειακό τρένο, στη διάρκεια της νύχτας, κοντά στην Κολονία.

«Πληροφορίες για ενδεχόμενο κίνδυνο μπορούν να παρασχεθούν μόνο μετά την εκτίμηση από ειδικούς της κρατικής εγκληματολογικής υπηρεσίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.

Η εφημερίδα Bild ανέφερε πως ο μηχανισμός ήταν μια αυτοσχέδια βόμβα που θα μπορούσε να προκαλέσει τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων.