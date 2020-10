Κοινωνία

Τρομακτικό βίντεο: Παιδί με πατίνι παραβιάζει STOP σε διασταύρωση

Σοκ προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός 11χρονου, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Ένα σοκαριστικό βίντεο, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το zarpanews.gr, δείχνει πως χρειάζονται μόνο κάποια κλάσματα δευτερολέπτου για να γίνει το κακό…

Λίγες μέρες μετά το χαμό ενός 11χρονου παιδιού στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ένα βίντεο από τα Χανιά δείχνει πώς η απροσεξία αλλά και η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να στοιχίσει κι άλλες ζωές.

Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, ένα μικρό παιδί με πατίνι, παραβιάζει το STOP χωρίς να κοιτάξει και περνάει τη διασταύρωση με ταχύτητα, γλιτώνοντας από καθαρή τύχη, καθώς θα μπορούσε να είχε περάσει αυτοκίνητο την ίδια στιγμή.