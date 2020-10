Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Σωρεία μηνύσεων για βιασμό σε βάρος γυναικολόγου (βίντεο)

Ο γιατρός κατηγορείται από ασθενείς του για βιασμό και ασελγείς πράξεις κατά την ώρα της εξέτασης.