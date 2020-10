Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: 1200 ΜΕΘ και ΜΑΦ με μόνιμο προσωπικό στο τέλος του 2020

Επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο κέντρο υγείας της Πύλου, στη Μεσσηνία.

«Στη μεταρρύθμιση που ετοιμάζουμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας θα παίξουν έναν κομβικό ρόλο και θα καταφέρουμε μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών να μεταρρυθμίσουμε το ΕΣΥ. Ήδη, στο τέλος του έτους, θα έχουμε 1.200 ΜΕΘ και ΜΑΦ με μόνιμο προσωπικό, με πενταετή εκπαίδευση και με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται». Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε δηλώσεις που έκανε, μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στο κέντρο υγείας της Πύλου, στη Μεσσηνία.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο ρόλο των δομών υγείας κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, επισημαίνοντας τα εξής:

«Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον τουρισμό. Θέλω να θυμίσω το σύστημα διακομιδών και αεροδιακομιδών που τέθηκε σε εφαρμογή από το ΕΚΑΒ, τη διενέργεια πολλαπλού testing σε όλα τα επίπεδα, τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας που ενισχύθηκαν με 700 υγειονομικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε ακριτικές περιοχές και στα νησιά μας, καθώς και τις 6.500 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού».

Σε αυτό το σημείο είπε ότι «οι επικουρικοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και μαίες θα παραμείνουν στο σύστημα μέσω αυξημένης μοριοδότησης και οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών θα μετατραπούν με αξιολόγηση σε επιμελητών Β΄».

Ακόμη, ανέφερε ότι «έγινε επέκταση των συμβάσεων των 4.000 επαγγελματιών υγείας του ΟΑΕΔ που κρατήσαμε στο ΕΣΥ, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με ψηφιοποιημένα συστήματα, αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση».

Σε άλλο σημείο των δηλώσεων, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι «είναι προφανές πως αυτή τη χρονική περίοδο, το βάρος πέφτει στην Αττική και στην Αθήνα λόγω της πανδημίας, αλλά εμείς, όμως, σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία σε όλη την Ελλάδα».

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «νομίζω ότι αποδείχθηκε πόσο σημαντικό κομμάτι στήριξης της κοινωνίας μας είναι το ΕΣΥ και για ακόμη μια φορά ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι δίνουν μάχη καθημερινά» και συνέχισε: «Παροτρύνω όλους τους συμπολίτες μας με τη συμπεριφορά τους- με την τήρηση των υγειονομικών πρωτόκολλων και των κανόνων υγιεινής, με τη μάσκα, με τη φυσική αποστασιοποίηση- να βοηθήσουν τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ να κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Πύλο, είπε ότι «ήρθα σήμερα εδώ για να δείξω ότι είμαστε κοντά σε όλους τους πολίτες, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος» προσθέτοντας ότι «το κέντρο υγείας της περιοχής εξυπηρετεί πολλούς κατοίκους, παρέχοντας πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών υγείας».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον υπεύθυνο του κέντρου υγείας, το νοσηλευτικό, ιατρικό και διοικητικό προσωπικό και το ΕΚΑΒ, που κατάφεραν, όπως είπε, «να αντιμετωπίσουν όλες τις προκλήσεις κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου».