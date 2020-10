Κόσμος

Τσαβούσογλου: Μην τολμήσει η ΕΕ να μας επιβάλει κυρώσεις

Επιμένει στην τακτική των προκλήσεων για την ανατολική Μεσόγειο ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Εμπρηστικός εμφανίστηκε και πάλι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

«Οι ισχυρισμοί για τα ελληνοκυπριακά θαλάσσια σύνορα είναι υπερβολικοί και αντίθετοι με το διεθνές δίκαιο. Η επίτευξη ενός δίκαιου θαλάσσιου ορίου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο κύριος πυλώνας της πολιτικής μας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, η Τουρκία, ξεκινώντας από τον πρόεδρο Ερντογάν, κάλεσε τα παράκτια κράτη της Ανατολικής Μεσογείου για διάλογο και συνεργασία. Ελπίζουμε ειλικρινά η Ελλάδα να εισέλθει σε μια ουσιαστική διαδικασία διαλόγου», τόνισε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην ιταλική εφημερίδα La Stampa

Αναφέρθηκε, επίσης, στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών και τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ερωτώμενος για τις συζητήσεις περί επιβολής κυρώσεων, τόνισε: «να μην τολμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιβάλει κυρώσεις».

Στη συνέχεια σημείωσε πως ένα τέτοιο βήμα «θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα και θα ενισχύσει μόνο την αποφασιστικότητά μας να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και αυτά των Τουρκοκυπρίων».

Διεμήνυσε, τέλος, πως Τουρκία εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της για το προσφυγικό: «Χάρη στις προσπάθειές μας, οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 92%. Ωστόσο, η ΕΕ δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της».