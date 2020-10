Αθλητικά

“Όρθιος” και με 10 παίκτες ο Παναιτωλικός

Οι Αγρινιώτες πήραν βαθμό κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Παναιτωλικός των 10 παικτών από το 17΄ (αποβλήθηκε ο Βάντερσον) έμεινε «όρθιος» απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και απέσπασε το δεύτερο βαθμό στο πρωτάθλημα (1-1) μετά από εκείνον στην πρεμιέρα απέναντι στον ΟΦΗ με το ίδιο μάλιστα σκορ, στο εναρκτήριο ματς της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι φιλοξενούμενοι αν και προηγήθηκαν στο 45΄ με τον Μπαράλες δεν κατάφεραν να φύγουν νικητές από το Αγρίνιο, καθώς στο 54΄ ο Αριγίμπι διαμόρφωσε το τελικό σκορ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από αρκετά μακριά.

Η πρώτη κλασική ευκαιρία στο ματς ανήκε στον Αστέρα Τρίπολης. Στο 7΄ ο Μουνάφο με σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Κνετ, που στάθηκε τυχερός.

Ωστόσο, η φάση που «σημάδεψε» το πρώτο μέρος κι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης σημειώθηκε στο 15΄. Ο διαιτητής Ευαγγέλου έδειξε αρχικά πέναλτι σε ανατροπή του Ρεγκίς από τον Βάντερσον, αλλά αφού συμβουλεύτηκε το VAR πήρε (ορθώς) πίσω την απόφαση και υπέδειξε το φάουλ μιας και η παράβαση είχε γίνει εκτός περιοχής. Δεν έμεινε εκεί, όμως, καθώς τιμώρησε με κόκκινη κάρτα τον Βραζιλιάνο αμυντικό του Παναιτωλικού.

Παρότι έμεινε με παίκτη λιγότερο από πολύ νωρίς (17΄) η ομάδα του Μάκη Χάβου θα μπορούσε να είχε προηγηθεί στο 42΄ με τον Αριγίμπι να πλασάρει από ιδανική θέση πάνω στον Παπαδόπουλο.

Ακριβώς στο 45΄ οι Αρκάδες προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Μπαράλες μετά από ασίστ του Κώτσιρα (1-0). Όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο με τον Αριγίμπι να σκοράρει με απευθείας φάουλ στο 54΄ και να ισοφαρίζει για τον Παναιτωλικό.

Ακολούθησαν δύο κλασικές ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους (57΄, 61΄) με πρωταγωνιστή τον Μπαράλες. Η κεφαλιά του Αργεντινού πέρασε ελάχιστα άουτ και αμέσως μετά το πλασέ που επιχείρησε δεν ήταν καθόλου καλό στο γύρισμα του Ρέγκις, στις δύο τελευταίες καλές φάσεις του ματς.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Μάκης Χάβος): Κνετ, Τζανακάκης (70΄ Μεντίνα), Λιάβας, Καρασαλίδης, Βάντερσον, Τσιγγάρας (70΄ Ταχάρ), Ντάλσιο, Ντίας, Μάζουρεκ (84΄ Μεντόσα), Αριγίμπι, Ματσόλα (90΄+1 Βέργος).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Πασαλίδης, Αντζουλάς, Τασουλής, Μουνάφο, Βαλιέντε (80΄ Ιγκλέσιας), Α. Ριέρα (80΄ Γκόμεζ), Σίτο (69΄ Αλί Μπαπμπα), Ρέγκις (569΄ Τιλίκα), Μπαράλες