Κοινωνία

Στόχος αγνώστων έγινε το “Πρώτο Θέμα”

Ανακοινώσεις καταδίκης από τα πολιτικά κόμματα.

Συνθήματα στην μπροστινή και την πίσω είσοδο του κτιρίου, όπου βρίσκονται τα γραφεία της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα”, έγραψαν άγνωστοι, το απόγευμα του Σαββάτου, και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Συνθήματα επικριτικά για τους δημοσιογράφους αλλά και υπερ του 42χρονου, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο Κουκάκι.

Ανακοινώσεις καταδίκης

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της εφημερίδας "Πρώτο Θέμα". Κάθε ενέργεια εναντίον της ελευθερίας του Τύπου και εκφοβισμού των Μέσων Ενημέρωσης πέφτει στο κενό, γιατί η δημοκρατία στην Πατρίδα μας είναι ισχυρή. Οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου οι δράστες να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη», τονίζεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Τάσος Γαϊτάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση στα γραφεία του Πρώτου Θέματος. Η Δημοκρατία μας, αλλά και η ελευθερία του Τύπου δεν εκφοβίζονται από τέτοιου είδους θλιβερές ενέργειες».

Από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: «Επιθέσεις όπως αυτή που δέχθηκε η εφημερίδα Πρώτο Θέμα, στρέφονται κατά της ελευθεροτυπίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της Δημοκρατίας. Η καταδίκη τέτοιων επιθέσεων είναι αυτονόητη».

Από την πλευρά του εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης έγραψε στο twitter: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στην εφημερίδα @protothema. Τέτοιες πρακτικές στρέφονται εναντίον της ελευθερίας του Τύπου, της ελευθερίας της άποψης και της γνώμης, εναντίον της Δημοκρατίας και δεν χωράνε στην Ελλάδα του 2020».

Η "Ελληνική Λύση" εξέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καταδικάζει χωρίς αστερίσκους κάθε παρακρατική επίθεση σε ΜΜΕ, ακόμα και αν αυτά έχουν πρωτοστατήσει στην συκοφάντηση της. Οι “εκφοβιστές” τραμπούκοι είναι εχθροί της Δημοκρατίας από όπου και αν προέρχονται».