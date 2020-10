Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα έξαρση των κρουσμάτων σε Γαλλία και Ιταλία

49 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο στη Γαλλία. Την ίδια ώρα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός εξετάζει αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν στην Ιταλία 2.844 νέα κρούσματα κορονοϊού και 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών από τις 24 του περασμένου Απριλίου. Την Παρασκευή είχαν διαγνωσθεί 2.499 θετικοί στον ιό, με 23 θανάτους.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση της Ρώμης εξετάζει τόσο το ενδεχόμενο να μειώσει το ωράριο λειτουργίας καφέ και εστιατορίων σε περιοχές με υψηλό αριθμό κρουσμάτων, όσο και την επέκταση του μέτρου για υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε ανοικτούς χώρους, στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

«Αντιμετωπίσαμε την πιο σκληρή φάση της επιδημίας, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μειώσει το επίπεδο ετοιμότητας και προσοχής. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα των θυσιών μας θα εξανεμιστεί σε κλάσμα δευτερολέπτου», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.

Γαλλία: Νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων και 49 θάνατοι

Το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας ανακοίνωσε 16.972 νέα κρούσματα κορονοϊού - αριθμός που αποτελεί νέο ημερήσιο ρεκόρ, όπως υπογραμμίζει το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο συνολικός απολογισμός των κρουσμάτων στη χώρα ανέρχεται σε 606.625.

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 49 θάνατοι που αποδίδονται σε επιπλοκές της COVID-19, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων μέχρι σήμερα σε 32.198.