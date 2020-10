Τοπικά Νέα

Κορονοϊός - Λέσβος: Θετικοί δύο αστυνομικοί στη δομή του Καρά Τεπέ

Ιχνηλατούνται οι επαφές τους. Η σύζυγος του ενός είναι εκπαιδευτικός.

Δύο κρούσματα κορονοϊού μεταξύ αστυνομικών που υπηρετούν στην προσφυγική δομή στον Καρά Τεπέ.

Και οι δυο είναι μόνιμοι κάτοικοι του λεκανοπέδιου Καλλονής, παρουσίασαν ελαφρά συμπτώματα και έχουν τεθεί σε απομόνωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi.gr, η συζυγος του ενός είναι εκπαιδευτικός.

Οι επαφές τους ιχνηλατούνται. Ελέγχονται και τρεις ακομη αστυνομικοί με τους οποίους οι δύο ασθενείς μετακινούνται από και προς τον Καρά Τεπέ καθημερινά.