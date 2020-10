Πολιτισμός

Νύχτες Πρεμιέρας: Τα βραβεία των Διαγωνιστικών Τμημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Αυλαία" στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας, στην Αίγλη Ζαππείου.

Με την απονομή των βραβείων στα τρία Διαγωνιστικά τμήματα και την πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας του Κρίστιαν Πέτζολντ «Η Νύμφη του Νερού», ολοκληρώθηκε η τελετή λήξης του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας, στην Αίγλη Ζαππείου.

Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Αυτό Δεν Είναι Ταφή, Είναι Ανάσταση» του Λεμοχάνγκ Τζερεμάια Μοσέσε.

Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή (Μισέλ Δημόπουλο, Όλια Βερροιοπούλου, Πάμελα Χάτσινσον, Αναστασία Λουκόβνικοβα, Χρήστος Στέργιογλου), «το βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται σε μια εντυπωσιακή πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που κατορθώνει να αποκαλύπτει το αόρατο και το ανείπωτο με ποιητική, πολιτική δύναμη. Μια υβριδική μορφή, που ίπταται εν τω μέσω μύθων και θρύλων, ονειρισμού και εθνογραφίας, εξερευνά δυαδικότητες όπως την πνευματική παράδοση έναντι της προόδου, του μοντερνισμού έναντι της φύσης, της αγροτικής κοινότητας έναντι της αστυφιλίας, της ζωής έναντι του θανάτου. Μια καθολικά ανθρώπινη ταινία βασισμένη σε ένα πεδίο που σπάνια κινηματογραφείται, με μια αξέχαστη τελική ερμηνεία από την ηθοποιό Mary Twala».

Η ταινία του Λεμοχάνγκ Τζερεμάια Μοσέσε μας μεταφέρει σε έναν ορεινό οικισμό του αφρικανικού Nότου, όπου μια ηλικιωμένη χήρα, η οποία ζει ολομόναχη πλέον στον κόσμο, δίνει μέχρις εσχάτων μάχη προκειμένου να προστατέψει τη γενέτειρά της κόντρα στα σχέδια κατασκευής ενός φράγματος που θα οδηγήσει τον τόπο σε αφανισμό και τους κατοίκους σε ξεριζωμό. Η ταινία «Αυτό Δεν Είναι Ταφή, Είναι Ανάσταση» απέσπασε και το Βραβείο Europa Film Festivals (του φιλόδοξου Δικτύου Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ) , το οποίο εγκαινίασε φέτος το 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας και στόχο έχει τη συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των αναγνωρισμένων αυτών διοργανώσεων στην Ευρώπη.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών κέρδισαν οι Φανί Λιατάρ και Ζερεμί Τρουί για την ταινία «Gagarine». Σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, «αυτό το τολμηρό ντεμπούτο μας θυμίζει τον κινηματογράφο των θεαμάτων και πραγματικά κάνει την επίσκεψη στο σινεμά να αξίζει τον κόπο. Συνδυάζοντας την εκτεταμένη επιτόπια και αρχειακή έρευνα με δυνατές ερμηνείες από το νεαρό καστ και μια οπτική αποτύπωση γεμάτη φαντασία, οι σκηνοθέτες ενώνουν τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό με την επιστημονική φαντασία. Στην συγκεκριμένη ταινία, ένα κτήριο μετατρέπεται σε διαστημόπλοιο που μεταφέρει τους εκτοπισμένους χαρακτήρες σε ένα ταξίδι προς αναζήτηση μιας νέα πατρίδας».

Το Βραβείο Σεναρίου κέρδισε ο Ζαν-Λουί Μιλεσί για την ταινία «Γιοσέπ» του Ορέλ. Ο αναγνωρισμένος εικαστικός και κομίστας της Le Monde, Ορελιέν Φρομάν (Ορέλ), μετά από μία δεκαετία σκληρής προετοιμασίας, μεταπηδά στο animation, σχεδιάζοντας ένα οπτικά και συναισθηματικά γενναιόδωρο μάθημα αντίστασης και ιστορίας, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα από την ζωή του σπουδαίου καλλιτέχνη, αντιφασίστα και εραστή της Φρίντα Κάλο, Γιοσέπ Μπαρτολί. Η ταινία κέρδισε και το Βραβείο Κοινού Fischer.

Η επιτροπή απένειμε ειδική μνεία στην ταινία «Φρονιμίτης» του Μινγκ Λιανγκ, η οποία συνδυάζει δημιουργικά το θρίλερ με το κοινωνικό μελόδραμα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ απέσπασε η ταινία «Ο Μικρός Σαμεντί» της Παλόμα Σέρμον-Ντάι.

«Μια σκηνοθέτιδα που είναι σε επαφή με την κινηματογραφική της γλώσσα, χρησιμοποιεί την τρυφερότητα του φακού της για να μας αφηγηθεί μια ιστορία με ζεστασιά, χιούμορ και στυλιστικό σφρίγος, προσφέροντας μια τολμηρή οπτική για τον εθισμό και την σημασία της οικογένειας μέσα από μια έντιμη και μετρημένη ματιά» σημειώνει η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ (Μάνι Μπεντσέλα, Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Ρέα Αποστολίδη, Ροχσάρε Γκάεμ Μαγκάμι, Κλόι Τρέινερ).

Επίσης, η κριτική επιτροπή απένειμε ειδική μνεία στην ταινία «Με Έναν Ψίθυρο» των Πατρίσια Πέρεζ Φερνάντεζ και Χάιντι Χασάν. «Μια συγκινητική και ποιητική ταινία συνεργασίας που ξεπερνά χωρικά και χρονικά σύνορα και συνδέει το προσωπικό με το πολιτικό σε ένα αριστουργηματικό μοντάζ, παραμένοντας ταυτόχρονα ένας εσωτερικός στοχασμός σχετικά με την εξορία και την γυναικεία εμπειρία στην ζωή και τον κινηματογράφο».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας απέσπασε η ταινία «Το Τέλος του Πόνου (Μία Πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου.

Η κριτική επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» (Αντουανέττα Αγγελίδη, Ακης Γουρζουλίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Σοφία Μιχαηλίδου, Αγγελική Παπούλια) απένειμε τη Χρυσή Αθηνά στην ταινία της Ζ. Λέντζου για «τη δυνατή ιδέα, την πρωτοτυπία και την ολοκληρωμένη οπτικοακουστική της σύνθεση, για έναν λόγο φιλοσοφικό με αίσθηση του αυτοσαρκασμού, και την ευρηματική σχέση αρθρωμένου και γραπτού λόγου. Για μια πορεία που, ξεκινώντας από το βίωμα της κατάθλιψης, ανοίγεται σε ένα παράθυρο».

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής- Αργυρή Αθηνά απέσπασε η ταινία «Goads» της Ίριδας Μπαγλανέα. Το Βραβείο Σκηνοθεσίας δόθηκε στην Θέλγια Πετράκη για την ταινία «Bella», ενώ το Βραβείο Σεναρίου κέρδισε ο Χάρης Ραφτογιάννης για την ταινία «Πρώτος Έρωτας» σε σκηνοθεσία του ιδίου.

Το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας απέσπασε ο Παύλος Ιορδανόπουλος για την ταινία «Το Νόημα του Αυγούστου» του Μάνου Παπαδάκη και το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας η Έλενα Τοπαλίδου για την ταινία «Bella» της Θέλγιας Πετράκη.