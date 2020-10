Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: θρίλερ με την κατάσταση της υγείας του

Αντικρουόμενες απόψεις για την υγεία του Αμερικανού Προέδρου, που νοσηλεύεται με κορονοϊό. Τι αναφέρει ο ίδιος σε νέο μήνυμά του στο Twitter.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη εντελώς «εκτός κινδύνου», αλλά η ομάδα των θεραπόντων ιατρών του είναι «συγκρατημένα αισιόδοξη» καθώς η κατάστασή του «εξελίσσεται καλά», τόνισε χθες Σάββατο το βράδυ ο επικεφαλής ιατρός της αμερικανικής προεδρίας, ο Σον Κόνλεϊ, σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η κατάσταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξελίσσεται καλά, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο μετά τη διάγνωση», διαβεβαίωσε ο Κόνλεϊ. «Παρότι δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου, η ομάδα [των θεράποντων ιατρών] παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Τραμπ έχει εισαχθεί σε ειδική πτέρυγα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ στη Βηθέσδα (Μέριλαντ), σε μικρή απόσταση από την Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ «πέρασε μεγάλο μέρος του απογεύματος ασκώντας τα καθήκοντά του, και σηκώθηκε και κινήθηκε στο δωμάτιό του χωρίς δυσκολία», ανέφερε ο Κόνλεϊ, ο οποίος διαβεβαίωσε πως ο αμερικανός πρόεδρος παραμένει απύρετος.

Νωρίτερα, πηγή προσκείμενη στην αμερικανική προεδρία, ενήμερη για την κατάστασή του, είχε δηλώσει πως οι ενδείξεις του Τραμπ ήταν «ανησυχητικές», προκαλώντας σύγχυση σε πολλούς, καθώς ο επικεφαλής ιατρός του Λευκού Οίκου παρουσιάζει εντελώς αντίθετη εικόνα.

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, παρότι διαβεβαίωσε σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter (εν είναι σαφές το πότε ακριβώς μαγνητοσκοπήθηκε) ότι αισθάνεται «πολύ καλύτερα» και αναμένει να «επιστρέψει σύντομα» στην Ουάσινγκτον, αναγνώρισε ταυτόχρονα ότι οι επόμενες δύο ημέρες θα είναι κρίσιμες και πρόσθεσε «θα δούμε τι θα γίνει».

Στον Τραμπ χορηγήθηκε χθες Σάββατο η δεύτερη δόση του φαρμάκου ρεμδεσιβίρη, που χρησιμοποιείται πειραματικά για την αντιμετώπιση της COVID-19. Σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν έχει διαπιστωθεί καμία επιπλοκή ούτε παρενέργεια.