Κόσμος

Κορονοϊός: στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Πέτρο Ποροσένκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ποροσένκο γνωστοποίησε την Τρίτη ότι διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19 και πρόσθεσε ότι θα παρέμενε σε καραντίνα στο σπίτι του...

Ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, 55 ετών, που διαγνώστηκε αυτή την εβδομάδα ότι μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2, εισήχθη σε νοσοκομείο με διπλή πνευμονία, ενημέρωσε χθες Σάββατο η σύζυγός του.

Ο Ποροσένκο «νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Κιέβου», ανέφερε η Μαρίνα Ποροσένκο σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

«Παρότι ο σύζυγός μου έχει διπλή πνευμονία, έχει ισχυρή θέληση και τη δείχνει στον αγώνα εναντίον της ασθένειας», διαβεβαίωσε η ίδια.

Σήμερα βουλευτής, ο Ποροσένκο γνωστοποίησε την Τρίτη ότι διαγνώστηκε θετικός στον SARS-CoV-2 και πρόσθεσε ότι θα δεχόταν ιατρικές φροντίδες και θα παρέμενε σε καραντίνα «στο σπίτι του», με φόντο τη ραγδαία επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα του.

Από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην Ουκρανία, αρχηγός του κράτους στην πρώην σοβιετική δημοκρατία από το 2014 ως το 2019, ο Ποροσένκο πάσχει από διαβήτη, νόσο που αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα και θεωρείται πως αυξάνει τη θνητότητα της COVID-19.

Το 2019 έχασε τις προεδρικές εκλογές από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ηθοποιό και νέο στην πολιτική.

Ως αυτό το στάδιο, καταγράφονται επίσημα 4.300 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 222.000 και πλέον μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 σε αυτή τη χώρα των περίπου 40 εκατομμυρίων κατοίκων προ των πυλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.