Κορονοϊός: σε καραντίνα η δομή φιλοξενίας προσφύγων στον Σκαραμαγκά

Yγειονομικός αποκλεισμός και για τη δομή φιλοξενίας Κουτσόχερου Λάρισας...

Σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό τίθεται ως και τις 12 Οκτωβρίου η δομή φιλοξενίας Σκαραμαγκά, με κοινές αποφάσεις των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Επιπλέον, παρατείνεται, έως και 12 Οκτωβρίου ο υγειονομικός αποκλεισμός της δομής φιλοξενίας Κουτσόχερου Λάρισας.

Σύμφωνα με τον "χάρτη" των κρουσμάτων, που έγιναν χθες γνωστά, υπάρχουν εννέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας, εκ των οποίων τρία συνδέονται με γνωστή συρροή.

Όσο για την Αττική, παραμένει στο "κόκκινο" με 123 νέα κρούσματα να ανακοινώνονται χθες.