Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αυξάνονται οι νεκροί στην Ελλάδα

Ακόμη δύο ασθενείς έχασαν τη "μάχη" με τον κορονοϊό. Στους 408 οι νεκροί.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς τις τελευταίες ώρες έχασαν τη μάχη με τη ζωή ακόμη δύο ασθενείς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 408.

Πρόκειται για έναν 82χρονο που κατέληξε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο «Σωτηρία» και έναν 72χρονο που είχε μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από τη Λήμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο άνδρες είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Τα τελευταία στοιχεία

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 267 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 22 συνδέονται με γνωστές συρροές και 25 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 19.613, εκ των οποίων το 55,8% άνδρες.

Ακόμη, 3019 (15,4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 8025 (40,9%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Την ίδια ώρα, 79 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. Εξ αυτών 24 (30,4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

To 86,1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

Παράλληλα, 219 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.