Κοινωνία

Σκοτώθηκε ενώ βοηθούσε σε τροχαίο (εικόνες)

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε πεζούς που βοηθούσαν σε τροχαίο. Νεκρός πατέρας δύο παιδιών. Οι εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας σοκάρουν.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, με έναν 43χρονο πατέρα δύο παιδιών να χάνει τη ζωή του.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 19χρονος, με κατεύθυνση από Κολύμπια προς Ρόδο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο παρασύροντας πέντε άτομα που παρείχαν βοήθεια σε άλλο όχημα που είχε ακινητοποιηθεί, προηγουμένως, στη διαχωριστική νησίδα.

Το αποτέλεσμα ήταν να αφήσει την τελευταία του πνοή ο 43χρονος πατέρας ενώ τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα άτομα, τα οποία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού.

Ο 19χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Να σημειωθεί, πως οι πεζοί βρίσκονταν στο σημείο καθώς προσπαθούσαν ν' απεγκλωβίσουν μία οδηγό μέσα από όχημα, που, λίγη ώρα πριν, είχε χτυπήσει στην χαμηλή διαχωριστική νησίδα περνώντας στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.