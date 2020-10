Πολιτική

Μητσοτάκης για τα 46 χρόνια της ΝΔ: πολύ λίγα μπροστά στα πολλά που πετύχαμε

Τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και κορυφαία στελέχη του κόμματος, αναρτούν μηνύματα για τη συμπλήρωση 46 χρόνων από την ίδρυση της ΝΔ.

Στα 46 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται, σε μήνυμά του στο Facebook, ο πρωθυπουργός, αλλά και κορυφαία στελέχη του κόμματος.

«Σαράντα έξι χρόνια. Πολύ λίγα μπροστά στα πολλά που πετύχαμε. Και λιγότερα μπροστά στα περισσότερα που μπορούμε. Θα τα πετύχουμε δίπλα σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Χρόνια πολλά, Νέα Δημοκρατία!» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 46 χρόνων από την ίδρυση της ΝΔ.

«Πριν από 46 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο λαϊκό κόμμα που άλλαξε την πορεία της Ελλάδας, εγκαθιδρύοντας τη Δημοκρατία και προσδένοντάς την στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόντρα στην αντιπολίτευση και τον λαϊκισμό της εποχής. Με παρακαταθήκη τη σχέση εμπιστοσύνης 46 ετών με τους πολίτες και σταθερή πυξίδα το συμφέρον της πατρίδας, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις. Μαζί θα τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες δυναμικής ανάκαμψης με εθνική ομοψυχία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σκληρή δουλειά» αναφέρει σε μήνυμά του το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Ένα απόσπασμα από την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ανάρτησε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος στην προσωπική του σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα, με αφορμή τη σημερινή συμπλήρωση 46 ετών (4 Οκτωβρίου 1974) από τη δημοσιοποίησή του. «Και με την ματιά του σήμερα, αναδεικνύεται η διαχρονική αξία του!», τονίζει ο κ. Θεοδωρικάκος.

Το απόσπασμα είναι το εξής: «Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξις του ταυτίζει το Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πολίτες της, την Εθνική Ανεξαρτησία με την Λαϊκή Κυριαρχία,την Πρόοδο με το Κοινό Αγαθό, την Πολιτική Ελευθερία με την Έννομη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Νέα Δημοκρατία είναι το σύστημα με το οποίο οι ολιγώτεροι και οι επώνυμοι καθοδηγούν αντί να καταδημαγωγούν, εκπροσωπούν αντί να καταδυναστεύουν - και σε τελική ανάλυση υπηρετούν - και περισσότερους και ανωνύμους. Νέα Δημοκρατία είναι η κίνηση που επιλέγει και συντηρεί από την παράδοση μόνον όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα. Και προχωρεί διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες».

«46 χρόνια Νέα Δημοκρατία: 1974-2020. H παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών, στην "πρώτη γραμμή" για Δημοκρατία, Ελευθερία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αξιοκρατία. Για την Ελλάδα της προόδου και της ευημερίας, για όλους τους Έλληνες» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας.