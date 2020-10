Πολιτική

Υπουργείο Μετανάστευσης: έξι δράσεις για έλεγχο των ΜΚΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις δράσεις για τον έλεγχο του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στη διαχείριση του μεταναστευτικού συνοψίζει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τις έξι δράσεις στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προκειμένου να ελεγχθεί ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων συνοψίζουν πηγές του υπουργείου, με αφορμή την επιχείρηση «Αλκμήνη» της ΕΥΠ και της ΕΛΑΣ και τη δικογραφία που σχηματίστηκε για 35 μέλη ΜΚΟ.

Όπως σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου, μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης οργανώσεων μέσω του Μητρώου ΜΚΟ. Μέχρι στιγμής, διευκρινίζεται, έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους 114 ΜΚΟ ενω έχουν κάνει αρχική εγγραφή 75 ΜΚΟ. Επίσης έχει θεσπιστεί το Μητρώο για τα μέλη των ΜΚΟ, ενώ το υπουργείο προχωρά και σε ελεγχόμενη πρόσβαση στις δομές φιλοξενίας μόνο με την κατοχή ατομικής ταυτότητας.

Εξάλλου, πηγές του υπουργείου σημειώνουν ότι με τον ορισμό νέων διοικητών στις δομές φιλοξενίας, η διοίκησή τους πέρασε απο τους διεθνείς οργανισμούς και τις ΜΚΟ στο υπουργείο. Τέλος, το υπουργείο προχώρησε στη διενέργεια δύο ερευνών σε συνεργασία με άλλες Αρχές, τον οικονομικό έλεγχο στις ΜΚΟ σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τον συστηματικό έλεγχο δράσης των οργανωσεων σε συνεργασία με τις διωκτικές αρχές.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε ότι χρειάζεται εξορθολογισμός στη λειτουργία των ΜΚΟ και τόνισε ότι “προστατεύουμε τα θαλάσσια σύνορά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”.

Από πλευράς του ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά για να μη δημιουργήσει πρόβλημα στην Ευρώπη.