Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: Ξεπέρασε το φράγμα των 10000 κρουσμάτων

Ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων Covid-19 ξεπέρασε τα 10.000, για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 10.499 νέα κρούσματα κορονοϊού, ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός νέων περιστατικών Covid-19 από τις 15 Μαΐου.

Το ρωσικό κέντρο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 107 ακόμα θάνατοι, γεγονός που ανεβάζει τον επίσημο συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα σε 21.358.