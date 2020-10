Υγεία - Περιβάλλον

Μαζικά τεστ κορονοϊού μετά τα δεκάδες κρούσματα στην κονσερβοποιία

Αναστάτωση στην Πέλλα. Κατά δεκάδες σπεύδουν οι πολίτες προκειμένου να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού.

Συνεχίζονται και σήμερα Κυριακή τα μαζικά rapid tests κορονοϊού στην Πέλλα, μετά τα δεκάδες κρούσματα από το εργοστάσιο κονσερβοποιίας. Χθες, 735 κάτοικοι έσπευσαν να εξεταστούν, 11 βρέθηκαν θετικοί.

Τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των μαζικών τέστ θα εκτιμηθούν και στην συνέχεια θα αποφασιστεί εάν υπάρχει η ανάγκη για την λήψη και νέων έκτακτων μέτρων στην περιοχή.