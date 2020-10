Στέιτ Ντιπάρτμεντ: βίντεο για το ταξίδι Πομπέο στην Ελλάδα

Στις λεζάντες του βίντεο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξαίρει τις συνομιλίες που είχε με την ελληνική ηγεσία.

Το μέλλον είναι λαμπρό, σχολίασε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, σε ανάρτησή του στο Twitter για το ταξίδι του στην Ελλάδα.

Μάλιστα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έφτιαξε κι ένα μονόλεπτο βίντεο που ανακεφαλαιώνει τις πιο σημαντικές στιγμές του ταξιδιού του στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

Στις λεζάντες του βίντεο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξαίρει τις συνομιλίες που είχε με την ελληνική ηγεσία, την γεωπολιτική συναντίληψη στα μείζονα θέματα ασφάλειας, την σημασία της Ορθοδοξίας και την αμυντική συνεργασία.

Μάλιστα στο βίντεο που ανάρτησε στο Twitter έχει και ένα επιπλέον σχολιασμό. Γράφει συγκεκριμένα ο Μάικ Πομπέο: Πολύ παραγωγικό ταξίδι στην Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Έχουμε πολλά κοινά με την Ελλάδα, όπως οι δυνατές σχέσεις μεταξύ των λαών μας, ισχυρή συνεργασία του στρατού μας με τον στρατό της και κοινή στρατηγική θεώρηση. Το μέλλον είναι πράγματι λαμπρό.

What a productive trip to Thessaloniki and Crete. We share a great deal with Greece including robust people-to-people ties, strong military-to-military cooperation, and a common strategic vision. The future is bright, indeed. pic.twitter.com/YdlPGOjfMP