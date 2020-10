Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θετική υπάλληλος που εργάζεται σε δύο γηροκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέος συναγερμός στις υγειονομικές αρχές. Έλεγχοι στους τρόφιμους και το προσωπικό από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές καθώς υπάλληλος του Γηροκομείου «Ζωσιμαδών» που λειτουργεί η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, η οποία επισκέπτεται και το «Ζωγράφειο» Γηροκομείο του Δήμου Ιωαννιτών, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Στο «Ζωγράφειο», φιλοξενούνται περίπου τριάντα ηλικιωμένοι, το «Ζωσιμάδων» υποστηρίζει και φιλοξενεί 40 ηλικιωμένους, ενώ λειτουργεί Κλινική Χρονίων Παθήσεων η οποία προσφέρει φροντίδα σε περίπου 80 άτομα με λειτουργικές δυσκολίες, Ανοιχτό Κέντρο για την Προστασία των Ηλικιωμένων και πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εν τω μεταξύ και άλλη υπάλληλος του «Ζωγράφειου» Γηροκομείου έχει βρεθεί θετική στον κορονοϊό, απουσιάζε όμως με άδεια τις τελευταίες ημέρες και δεν είχε επαφή με τους ηλικιωμένους.

Το γεγονός ανακοίνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών, με δελτίο τύπου, με το οποίο ενημερώνει για τη διενέργεια ελέγχων στο «Ζωγράφειο» Γηροκομείο:

«Ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώθηκε ότι εργαζόμενη στον Ζωγράφειο Οίκο Ευγηρίας βρέθηκε θετική στον Covid-19. Η συγκεκριμένη υπάλληλος απουσίαζε κάνοντας χρήση κανονικής άδειας την τελευταία εβδομάδα. Αρκετές ημέρες δηλαδή πριν βρεθεί θετική δεν είχε καμία επαφή με τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη δομή.

Ο Δήμος ενημερώθηκε για δεύτερη θετική περίπτωση εργαζομένου στο Γηροκομείο «Ζωσιμαδών» ο οποίος είχε βρεθεί και στις εγκαταστάσεις του Ζωγράφειου Οίκου.

Επικοινώνησε άμεσα με τον ΕΟΔΥ και Κινητή Μονάδα προχωρά στην δειγματοληψία και τον έλεγχο όλων των ηλικιωμένων και του προσωπικού.

Τα αποτελέσματα που μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστά είναι αρνητικά.".