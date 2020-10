Οικονομία

Αχτσιόγλου για προστασία πρώτης κατοικίας: Εξαπατητική η ρητορική της Κυβέρνησης

Δριμεία επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση επιλέγει αυτή την περίοδο για να καταργήσει ευθέως την προστασία της πρώτης κατοικίας και να επιταχύνει τελικά τη φτωχοποίηση των πολιτών, για την οποία εξάλλου έχει τεράστιο μερίδιο ευθύνης εξαιτίας της ατελέσφορης οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί κατά την πανδημία», δηλώνει η Έφη Αχτσιόγλου στην εφημερίδα “Documento”.

Η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει πως η Κυβέρνηση «την ανάλγητη αυτή πολιτική της, που ως μόνη πυξίδα έχει την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των Τραπεζών, επενδύει με μια άνευ προηγουμένου εξαπατητική ρητορική περί δήθεν “δεύτερης ευκαιρίας”».

Σχολιάζει πως «η πλέον σκληρή, εκτός τόπου και χρόνου και μακριά από κάθε έννοια κοινωνικών αναγκών πολιτική που υλοποιεί αυτή η Κυβέρνηση, είναι η πολιτική της για την πρώτη κατοικία, τις πτωχεύσεις και τους πλειστηριασμούς».

Στο ίδιο πλαίσιο κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι «εν μέσω μιας περιόδου βαθιάς οικονομικής κρίσης, μόλις στις απαρχές μιας νέας κοινωνικής κρίσης που παίρνει τα χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης», «επιλέγει να άρει κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας και διά μέσου του νέου πτωχευτικού που εισηγείται, καθιστά ως πρώτη και κορυφαία προτεραιότητα τη ρευστοποίηση και την απώλεια της περιουσίας των πολιτών-δανειοληπτών έναντι οποιασδήποτε άλλης μέριμνας, οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού συμφέροντος».