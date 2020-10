Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Το “ευχαριστώ” Γκεμπρεγέσους στον Βασίλη Κικίλια

Εύσημα από τον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΥ στον υπουργό Υγείας.

Τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια ευχαρίστησε δημόσια ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης των αρμόδιων υπουργών της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

«Σας ευχαριστώ Υπουργέ Υγείας, @Vkikilias για την υποστήριξη. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο ότι πρέπει να υπάρξει παγκόσμια συνεργασία για την ανακάλυψη, παραγωγή και δίκαιη πρόσβαση στα εμβόλια και τις θεραπείες της COVID-19 (Access to COVID-19 Tools- #ACT) προκειμένου να τερματίσουμε την πανδημία» ανέφερε σε tweet του ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί στην ανάγκη συνεργασίας και σε άλλα ζητήματα όπως η υγεία των μεταναστών και η κλιματική αλλαγή.