Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα κρούσματα στο γηροκομείο της Καρδίτσας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλοι δύο εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό, ενώ οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ συνεχίζονται.

(φωτογραφία αρχείου)

Την περασμένη Τρίτη, κατά τον περιοδικό δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργεί ο ΕΟΔΥ στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) σε όλη την επικράτεια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις Περιφέρειες, βρέθηκαν δύο θετικά αποτελέσματα σε προσωπικό ΜΦΗ στην περιοχή της Καρδίτσας.

Άμεσα ελήφθησαν δείγματα από το λοιπό προσωπικό και τους ωφελούμενους με αποτέλεσμα τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων κρουσμάτων από το προσωπικό της δομής.

Σε επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, εντοπίστηκαν δύο επιπλέον κρούσματα στο προσωπικό.

Ο ΕΟΔΥ θα συνεχίσει τους ελέγχους τις επόμενες μέρες.