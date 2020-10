Παράξενα

Κέρκυρα: Το έθιμο της ευλογίας των ζώων στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, πιστοί από διαφορετικά δόγματα επισκέπτονται την εκκλησία μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και την εορτή του προστάτη τους, του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, ο καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας και Αποστολικός Διαχειριστής του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Σπιτέρης, ευλόγησε όλα τα κατοικίδια που βρέθηκαν στον ομώνυμο ναό του νησιού.

Πρόκειται για μία πανελλήνια ιδιαιτερότητα που συμβαίνει κάθε χρόνο στο νησί, με τους πιστούς διαφόρων εκκλησιών, ορθοδόξων, καθολικών, προτεσταντών, αλλά και άλλων θρησκειών, να βρίσκονται κάθε τέτοια μέρα στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Φραγκίσκου της Κέρκυρας, για να πάρουν την ευλογία τα πολυαγαπημένα τους ζωάκια, είτε πρόκειται για τετράποδα, για πουλιά, ακόμη και για μικρά ψαράκια που ζουν στις γυάλες τους.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, που τελείται στη μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, είθισται ο ίδιος ο καθολικός Αρχιεπίσκοπος με τους ιερείς, να βγαίνουν στο προαύλιο της εκκλησίας και εκεί να διαβάζονται οι ευχές του Αγίου Φραγκίσκου σε όλα τα ζωάκια που περιμένουν κάθε χρόνο υπομονετικά.

Το έθιμο της ευλογίας των ζώων στην Κέρκυρα, χάνεται στα βάθη των χρόνων, ενώ τελείται κάθε 4 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, Αγίου της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία τον ανακήρυξε ως προστάτη των ζώων και του περιβάλλοντος και έχει καθιερωθεί και ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.