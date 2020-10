Κοινωνία

Τρομακτικό τροχαίο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης (βίντεο-ντοκουμέντο)

Καρέ-καρέ η στιγμή που αυτοκίνητο μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούεται με άλλο Ι.Χ. και παρασύρει μηχανή με δύο επιβαίνοντες.

Εικόνες που προκαλούν σοκ, από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, καταγράφονται σε βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ένα Ι.Χ μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια παρασύρει μηχανή στην οποία επιβαίνουν δύο άτομα.

Το τροχαίο σημειώθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων νέων, που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, όπου συχνά πραγματοποιούνται “κόντρες” μεταξύ θερμοκέφαλων οδηγών.

Ευτυχώς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.