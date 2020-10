Αθλητικά

Παναθηναϊκός-Άρης: Πέρασαν νικηφόρα από το ΟΑΚΑ οι Θεσσαλονικείς

Ο Άρης συνεχίζει την ξέφρενη κούρσα του στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Βίοι αντίθετοι για Άρη και Παναθηναϊκό, από πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα.

Οι “κιτρινόμαυροι” έφυγαν με μεγάλο “διπλό” στο ΟΑΚΑ (1-0) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, με γκολ του Ντάνιελ Μαντσίνι στο 25ο λεπτό και παρέμειναν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (έστω και με ματς περισσότερο), τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός “βυθίζεται” ολοένα και περισσότερο τόσο βαθμολογικά, όσο και στην αγωνιστική κρίση που δημιούργησε η κάκιστη εκκίνησή του στο εφετινό πρωτάθλημα.

Ο Άρης (στο ντεμπούτο του Ζακαρί Μπουσέ κάτω από τα γκολπόστ του) εμφανίστηκε πολύ πιο συγκροτημένος στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο και ήταν σαφώς πιο απειλητικός στις αντεπιθέσεις του, μολονότι οι “πράσινοι” είχαν την κατοχή της μπάλας.

Στο 18' ο Μαντσίνι έχασε σπουδαία ευκαιρία πλασάροντας πάνω από τα δοκάρια, αν και βρέθηκε ανενόχλητος μέσα στην περιοχή, όμως επτά λεπτά αργότερα δεν... συγχώρεσε τη νέα αδράνεια στο κέντρο άμυνας των “πράσινων” και μετά την ασίστ του Ματίγια, πέρασε και τον Διούδη κι “έγραψε” το 1-0 για τον 'Αρη.

Ο Άρης έχασε ακόμη μία ευκαιρία στο 35' σε σουτ του Γκάμα που έβγαλε στη γωνία του ο Διούδης, με τον Παναθηναϊκό να χάνει την καλύτερη ευκαιρία του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν σε σουτ του Βέλεθ (από κόρνερ του Αϊτόρ), ο Δεληζήσης έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης έδωσε όλο το... γήπεδο στον Παναθηναϊκό και “τακτοποιήθηκε” ακόμη περισσότερο στα μετόπισθεν. Οι “πράσινοι” άρχισαν να πιέζουν, όμως σπατάλησαν όλες τις ευκαιρίες τους.

Στο 67' ο Αϊτόρ... κατάφερε από τα δύο μέτρα να στείλει τη μπάλα άουτ σε γύρισμα του Χατζηγιοβάνη, ενώ στο 78' το σουτ του Μακέντα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον Άρη στην εστία του, όμως όλες οι φάσεις που δημιούργησαν οι Μακέντα και Χατζηγιοβάνης, σταμάτησαν πάνω στο… τείχος των “κιτρινόμαυρων”, που πανηγύρισαν την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη επί του Παναθηναϊκού μετά από 13 χρόνια.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ν. Πογιάτος): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Χουάνκαρ, Κουρμπέλης, Αλεξανδρόπουλος (71' Σερπέζης), Χατζηγιοβάνης, Μπουζούκης (63' Σαβιέρ), Αϊτόρ (71' Μακέντα), Καρλίτος.

Άρης (Α. Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς, Δεληζήσης, Ρόουζ, Γκανέα, Τζέγκο, Ματίγια (81' Σούντγκρεν), Μαντσίνι (60' Σάσα), Μπερτόλιο (61'Γκαρσία), Γκάμα (81' Μάνος), Λόπεθ (90' Μπαγκαλιάνης).