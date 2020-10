Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Έρευνα ΑΝΤ1: Πόσο αξιόπιστα είναι τα rapid tests (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου πήρε τις απαντήσεις από το Εργαστήριο Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.​